Geçtiğimiz günlerde İspanya’da bir insanın katledilmiş ve yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yapan Hüseyin Baybaşin, “Bizim, olaydan kaç gün sonra haberimiz oldu. Ben şahsen bu insanı tanımıyorum. Daha önce adını da duymadım.

Ancak Diyarbakırlı olduğundan ötürü ailemin bazı bireyleriyle tanışıyor olması da doğaldır.” dedi. Bunu fırsat bilen bazı leş kargaları, bütün aileyi sıra dayağından geçiriyor diyerek isyan eden Baybaşin,Senin gibi it sürüleri ve senin gibi soysuz, Baybaşin ailesini kendisine malzeme yapmış. Mide bulandırıp suratınıza kusturmayın dedi. İspanya devleti elbette orada bu olay nasıl oldu, kimler tarafından yapıldı, neden yapıldı ve yapanın kim olduğu araştırılıp soruşturacaktır.

Gerçek ortaya çıkar. Rahmetli olan şahsın ailesi de öğrenmiş olur dediği açıklamasında , “Siz nerelerden hangi talimatı aldınız da ona göre havlıyorsunuz?

Sizi ahlaklı ve edepli olmaya, basın kurallarını hatırlatmaya gerekli görmüyorum. Çünkü bunlar sizin gibi soytarılar için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Daha fazla mide bulandırıp suratınıza kusturmayın. Bir buçuk milyonu aşan bir aileye sürekli olarak maksatlı yalan iftiralarla saldırıyorlar” dedi. Değerli soydaşlarım, bunları bilsinler diye bu açıklamayı gerekli gördüm diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Yaşamlarını Avrupa’da sürdüren Baybaşin ailesi son dönemlerde Doğu ve Güneydoğudaki ailelere yardımları ve kan davalı aileleri barıştırmakla gündeme gelmektedir .