Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı 2023-2024 Akademik Yılı Yıl Sonu Etkinliği kapsamında geçtiğimiz günlerde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yıl sonu konseri verildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, üniversite yetkililerinin ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Çetin Aydar, KKTC’nin ilk müzik öğretmenliği lisans programına sahip program olduklarını belirterek program hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yabancı öğrenci sayısını artırmanın hedefleri arsında olduğunu aktaran Prof. Aydar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera Balesi gibi birçok sanat kurumu ile iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Kurumsal iş birliklerinin önemine değinen Prof. Aydar, iş birlikleri sayesinde öğrencilerin paha biçilemez değerde tecrübelere sahip olduğunun altını çizdi. Eğitimi her yönden daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf ettiklerini bildiren Prof. Aydar bölümün hedefleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Aydar, bölümdeki tüm öğretim üyelerine yıl boyunca verdikleri değerli emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe, müziğin bir ahenk, bir güzellik olduğunu aktararak insana sevgi verdiğini ve ruhunu güzelleştirdiğini vurguladı. Müzik dinlendiği zaman ruhun dinlendiğine işaret eden Prof. Dr. Karatepe, bu tarz etkinliklerin düzenlenmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Sanatla ilgili branşların her zaman üniversitelerin birer prestij simgesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatepe DAÜ’de de bunun fazlasıyla olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan konserde öğrenciler 2023-2024 Akademik Yılı boyunca çalıştıkları eserlerden oluşan solo, oda müziği, orkestra ve koro eserlerini başarıyla seslendirdi.