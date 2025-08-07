Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Şanlı Erenköy Direnişi’nin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bayar, direnişin 61’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türkü’nün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesinin, TMT’nin en önemli ikmal merkezi olduğunu ifade eden Bayar, “İlk bereket buradan başladı ve diğer Sancaklara buradan ulaştırıldı” dedi.

Bayar, Erenköy, Bozdağ, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu köylerinden oluşan, yaklaşık 900 nüfuslu bölgenin 5 km’lik sahil şeridine ve 30 km karelik bir alana sahip olduğunu belirtti.

-“Kahramanca bölgelerini savundular”

21 Aralık 1963 Kanlı Noel Rum saldırılarının başlaması üzerine Türkiye’deki üniversiteli Türk gençlerin, gruplar halinde Erenköy’e çıkarak, vatan savunmasına koştuğunu ifade eden Bayar, şöyle devam etti:

“Anavatana açılan ikmal kapısını ve sahil şeridini ele geçirmek için Grivas komutasındaki Rum ve Yunan birlikleri, üstün bir kuvvetle bölgeyi kuşatıp, saldırıya geçince, 500 üniversiteli genç Mücahit ile 200 kadar yerli Mücahit kahramanca bölgelerini savundular.”

Karadan ve denizden ağır silahlarla başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ile Alevkaya mevzi ve birliklerinin Erenköy’e çekilmek zorunda kaldığını kaydeden Bayar, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak ve buradaki kardeşlerimizi yok etmek için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları, düşman hedeflerini, stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp, birliklerin büyük bir bölümünü yok etti. Bu arada Cengiz Topel’in uçağı isabet aldı. Paraşütle atlayan Cengiz Topel, esir alındı. Ancak ağır işkence ile şehit edildi.”

Anavatan’ın sınırlı da olsa Erenköy’e müdahalesinin, Kıbrıs Türk halkının direnişine büyük bir güç ve moral kazandırdığının altını çizen Bayar, ilk Bayraktar Rıza Vuruşkan’ın emekli olmasına rağmen gönüllü olarak Erenköy’e koştuğunu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da Erenköy’de olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün hiçbir etkisi olmadığını ve Rum saldırılarının önlenemediğini ifade eden Bayar, direnişin 61’inci yıl dönümünde Erenköy şehitlerini, tüm şehitleri ve Şehit Pilot Cengiz Topel’i andı.

Bayar ayrıca, hayatını kaybeden Erenköy gazilerini rahmetle anarak, hayatta olanlara sevgi, saygı ve şükranlarını sundu.