UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, ekonomik örgütlere yönelik ziyaretlerine Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile devam etti.

Başman, ziyarette KT Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen görüşmede, güncel ekonomik durum da ele alındı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, iş ve sosyal yaşamda, yıllardır yakın dostlukları bulunan Ali Başman’ın böylesine bir göreve soyunmasının hem siyasete hem ülke ekonomisinin yönetilmesine pozitif katkıları olacağına inandıklarını söyledi.

Ekonomik çarkların dönmesi, üretimin ayakta kalması için siyasette de insan potansiyeline ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kamacıoğlu, demokratik yarış içerisinde halkın takdirine vurgu yaptı; Başman’a yürekten başarılar diledi.

Ali Başman da dostları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Sanayi Odasının ekonomik yaşamdaki önemine vurgu yaptı.

25.inci milletvekilliğini kazanarak siyasi istikrarı sağlamak istediklerini her platformda dile getirdiklerini belirten Başman, “ Siyasi istikrarı en çok sanayicimiz ve ekonomimiz için istiyoruz” dedi

Ali Başman, seçimdeki kazanması halinde ekonomik adımların atılmasında ekonomik örgütlerle birlikte hareket edeceklerini de ekledi.

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile yaptığı görüşme sonrası da kapsamlı bir açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Ali Başman, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi içerisinde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ayrı bir yeri olduğuna işaret etti.

“ Üreteceğiz ve varolacağız diyoruz ya, işte üretimin çatısı Sanayi Odamızdır” diyen Başman, Sanayi Odasının çalışmalarının ekonomiye kattığı değere vurgu yaptı.

Başman, “ Pandemide başımız sıkıştı. Yerli üretimin ne anlama geldiğini çok iyi kavradık. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, ileriye yönelik projelerimizin mihenk taşı olacaktır. Her adımda, hükümetle diyaloglarında, benim de katkım olmasını çok istiyorum. El ele vereceğiz, güçlü bir ekonomiyi birlikte üreteceğiz” diye konuştu.

6 Şubat depremi sonrası bir yanda acı yaşarken, Anavatan Türkiye’ye İlk yardım elini uzatan kuruluşlardan birisinin ekonomik örgütler platformu ve Sanayi Odası’nın olmasının şahsen kendisini çok gururlandırdığını belirten Başman, Şampiyon Melekler Köyü inşası nedeniyle Sanayi Odası’nın başını çektiği Ekonomik Örgütler Platformu ve Dayanışma Platformunu bir kez daha kutladı.

Başman, “ Değerli dostlarımızın, açık sözlerle olmasa da kalpten bir duygu ile desteklerini hissediyorum. Altını çizeyim. Tek başıma milletvekili olarak bir şey yapmam mümkün değil. Ben, ekonomik örgütler, hükümetimiz, hep birlikte olacağız. Birlikte, ekonomik akılı hakim kılacağız ve bu ülkenin üreten yeni markalarını birlikte yaratacağız” diye ekledi.