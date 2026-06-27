Dün, saat 21.00 sıralarında, İskele’de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.A.’nın (E-33) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 41 bin 290 TL, 5 bin 580 Euro, 2 bin 790 ABD Doları ve 46 bin 510 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Aynı gün, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.H.A’nın (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.S.’nin (E-22) Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan üç adet kağıt parçası daha bulunarak emare olarak alındı.

-“Sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme”: Bir kişi tutuklandı

Polis, “sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme”den 34 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını belirtti.

Polisten verilen bilgiye göre Temmuz 2025'te S.D.’nin (E-34), bir şahıs için yurt dışından getirdiği aracı ve yine söz konusu şahsın annesi adına kayıtlı başka bir aracı satması için noterde düzenlenen vekaletname belgelerini sahtelediği ve ilgili dairede ibraz ederek tedavüle sürdükten sonra, araçları da sattığı tespit edildi.

-Gazimağusa’da “sarhoşluk ve rahatsızlık”: İki kişiye tutuklama

Dün ve bugün, kamuya açık yerlerde, Gazimağusa’da M.A. (E-30) 337 miligram alkollü içki tesiri altında ve Bafra’da F.Ö.(E-34) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırmak çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler. Söz konusu şahıslar tutuklandı.