Lefkoşa’da meydana gelen "Araç İçerisinden Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Taha El Bakkali dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Marwan Bassam Najmad’ın bağı olmadığı belirlendi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Taha El Bakkali’nin "Araç İçerisinden Sirkat" suçundan methalder olduğunu belirtti.

Polis, 24 Ocak 2023 tarihinde 00.10-16.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, aynı adreste sakin Muzaffer Kaya’nın (E-45) kullanımında bulunan MT 759 plakalı Mercedes marka aracın içerisinden Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde park halinde ve kilitsiz vaziyette bulunduğu esnada Taha El Bakkalı (E-19) tarafından 85 bin, 700 Euro ve 120 Dolar nakit para sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek Polis arabasına alınarak Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini akabinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirtip, bahse konu paralardan 8470 TL, 55 Euro ve 20 Doları zanlıların yerleştirilmiş oldukları polis arabasının arka koltuğunun arasına sıkıştırılmış olarak bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 30 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.