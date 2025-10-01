Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), gazetecilere yönelik ölüm tehditlerinin giderek sıradanlaştırılması ve “alışılmış” hale gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, meslektaşları Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’ya yöneltilen tehditlere tepki gösterdi.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, söz konusu tehdidin 1970’lerin şiddet ve kaos ortamından bilinen “Türk İntikam Tugayı” imzasıyla gerçekleştirildiğine işaret edilerek konunun soruşturulmasını istendi.

“Meslektaşlarımız Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova yalnız değildir” ifadelerine yer verilen açıklamada, yetkili mercilere çağrı yapılarak tehdidin kaynağının tespit edilmesi, faillerin adalet önüne çıkarılması ve tehdit altındaki gazetecilerin güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınması talep edildi.

"Tek amacı kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştırmak olan basın emekçilerine yönelik tehdit, hakaret ve siyasi baskılara hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini" kaydeden Basın-Sen, hak ve özgürlüklerin korunması için yasal ve mesleki zeminde girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.