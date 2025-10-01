Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), basın emekçilerine yönelen tehdit ve şiddeti kınayarak, “Basını susturamayacaksınız, halkın sesini asla boğamayacaksınız” dedi.

Gazetecilerin güvenliğinin, kamu otoritesinin en temel sorumluluklarından biri olduğuna işaret ederek, tehditlere sessiz kalıp, görmezden gelmenin suça ortak olmak anlamına geleceğini savunan CTP, gazetecilerin korunması için acilen etkin ve caydırıcı adımlar atılmasını istedi.

CTP, Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ve Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova'ya yönelik tehditle ilgili açıklamasında, yalnızca basın özgürlüğüne değil, aynı zamanda en temel insan hakkı olan “güvenli bir ortamda yaşama” hakkına da ağır bir saldırı olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, son dönemlerde özellikle gazetecilere yöneltilen tehditlerin sayısının arttığına işaret edilerek, “Bu tehditler yalnızca bireylere değil, toplumun haber alma hakkına ve demokrasinin özüne yapılmış saldırıdır. Bu saldırılar, korkutma ve sindirme yoluyla halkın sesini kısmaya dönük tehlikeli girişimlerdir” denildi.

Ülkeye girişlerde denetim ve nüfus politikası başta olmak üzere yürütmenin yarattığı zafiyetin, suçlarda niceliksel ve niteliksel bir patlamaya sebebiyet verdiği de kaydedilen açıklamada, “Silah izinlerinin sayısını dahi kamuoyuna açıklayamayan ve bu kadar silahlanma talebinin nedenini izah edemeyen ülke yönetimi, toplumda ‘güvenlik zafiyeti’ algısının iyice yerleşmesinin müsebbibidir.” ifadesi kullanıldı.

CTP’nin basın emekçilerine yönelen her türlü tehdit ve şiddeti en ağır şekilde kınadığı vurgulanan açıklamada, “Bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenlere açıkça söylüyoruz: Basını susturamayacaksınız, halkın sesini asla boğamayacaksınız” denildi.

-“Gazetecilerin korunması için acilen etkin ve caydırıcı adımlar atılmalı”

Yetkililerin bir kez daha uyarıldığı açıklamada, şu çağrı yapıldı:

“Gazetecilerin güvenliği, kamu otoritesinin en temel sorumluluklarından biridir. Tehditlere sessiz kalmak ya da görmezden gelmek, suça ortak olmaktır. Gazetecilerin korunması için acilen etkin ve caydırıcı adımlar atılmalıdır.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, özgür basını ve onurlu gazetecilik mücadelesini sonuna kadar savunacağının altı çizilen açıklamada, “Karanlık zihniyetlerin tehditleri karşısında geri adım atılmayacak, demokrasiyi, özgürlüğü ve halkın hakikat arayışını savunmaya devam edeceğiz” denildi.