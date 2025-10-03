CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Yeşilırmak ve Yedidalga köylerini ziyaret etti, ardından Doğancı’da gerçekleştirilen halk buluşmasına katılarak, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman konuşmasında, “Bu ülkeye beş boş yıl yaşattılar, cumhurbaşkanlığı makamını manasız, anlamsız bir duruma indirdiler” diyerek, karşılarındaki zihniyetin geçmiş döneme dair anlatacak bir şeyi olmadığını kaydetti. Erhürman, “ ‘Şunu yaptık, bunu yaptık’ diyemedikleri ve önümüze bir vizyon koyamayacakları için memleketi germeye çalıştılar” diye konuştu.

20 Ekim sabahı derin bir nefes alacaklarını kaydeden Erhürman, “İlk işimiz çocuklarımıza sarılacağız. ‘Sizin için yürüyeceğiz’ diyeceğiz. Bu toplumun gailesini çekenler gelecek 20 Ekim’de” dedi.

Tufan Erhürman, “Beş senedir bu memlekette neler yaşadık? Kanser hastalarına ilaç bulamadığımız günler oldu. Sosyal sigorta emeklilerinden alınan ilaçlarda ‘yüzde 20 ödeme yapmazsan ilaç alamazsın’ denilen dönemler oldu. Cumhurbaşkanlığından buna dair tek kelime çıkmadı. Aniden bir baktık, önümüzdeki beş yıl için her ilçede hastane vaat ediyorlar. Beş senedir ilaç yokken şimdi hemşire ve doktor vaat etmeye başladılar. Geçmiş beş yılda elini, ayağını tutan mı vardı?” diye sordu.

İnsanların aklıyla dalga geçildiğini savunan Erhürman, “Benim bir vaadim var. Bu memlekette 20 Ekim’den sonra cumhurbaşkanlığına ciddiyet gelecek, halkıyla alay etmeyen bir cumhurbaşkanı gelecek. Bu halka güvenen, bu halka inanan herkes kazanmıştır. Ben de halkıma güvenmeye, inanmaya devam edeceğim” dedi.

-“Beş senedir bu ülkede yapılmayan bir şeyi yapma peşindeyim, Cumhurbaşkanlığı yapmak için adayım”

“Memleketi öyle bir yere çevirdiler ki çeteler gelir, kurşunlama yapar hale geldi. Bunlar yaşanırken, Cumhurbaşkanının başında olduğu Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu bir kere bile toplamadılar. Beş yılı sadece makam yılı olarak gördüler” diye konuşan Erhürman, cumhurbaşkanı olmak gibi bir merak peşinde olmadığını söyledi. Ergürman, “Beş senedir bu ülkede yapılmayan bir şeyi yapma peşindeyim. Cumhurbaşkanlığı yapmak için adayım. Bu memlekette cumhurbaşkanlığı bir köşk değil, bu halkın evi olarak görülsün diye adayım” ifadelerini kullandı.

-“Cumhurbaşkanlığı, bu ülkede özgürlüklerin ve demokrasinin bekçisi olacak”

19 Ekim’e sayılı günler kaldığına dikkat çeken Tufan Erhürman, “Bu ülkeye öyle bir cumhurbaşkanlığı geliyor ki ‘like atma’ özgürlüğü getirecek. Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklerin ihlal edildiği bir makam değil; bu ülkede özgürlüklerin ve demokrasinin bekçisi olacak” dedi.

“Sesiniz, sözünüz benden dünyaya yansıyacak. 20 Ekim’den itibaren hep beraber kazanacağız ve yöneteceğiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuz var, bu borcumuzu ödeyeceğiz. Vardık, hep varız ve hep var olacağız. Kimse bu adada yokmuşuz gibi davranamayacak. Gitgide çoğalacağız, beraber kazanacağız” diye konuşan Erhürman, ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceklerini kaydetti.

-Çeler: “Toplumda büyük bir heyecan var, değişim şart”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de konuşmasında, “Mersin dalı asfalta düştüyse bu seçim bitmiştir” dedi. Toplumda büyük bir ilgi, heyecan, inanç ve umut olduğunun altını çizen Çeler, şöyle konuştu:

“Çünkü değişim şarttır. Senelerdir boynumuzu eğdirdiler. Toplumu savunmak yerine partizanlık yaptılar. Biz bunu hak etmedik. Hiçbirimiz bu günleri böyle yaşamak için mücadele etmedik. Toplumun siyasete olan güvensizliğinde insanlara umut aşılamalıydık. Güvercinle, başağı yan yana koyup cumhurbaşkanlığını almak zorundaydık, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Hep birlikte bu birlikteliği ileriye taşıyacağız. Bu ülkeye özlenen güzel günleri getireceğiz.”

Çeler, Tufan Erhürman’a sonuna kadar güvendiklerini vurgulayarak, beş yıllık görev süresinde de yanında olacaklarını belirtti.

-Sarıyer: “Değişim başladı”

CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ise, bölge halkının yoğun ilgisine teşekkür etti. Tırnaklarını bu topraklara inatla geçirip, üretimden vazgeçmeyen bir yerde olduklarını dile getiren Sarıyer, artık değişimin başladığını vurguladı.

Bu kötü gidişata 19 Ekim’de son verileceğini belirten Sarıyer, “Başlangıcı baştan yaparak, aşağıya doğru ineceğiz. Hepimize büyük görev düşüyor. 19’undan sonra yeni ufuklara açılacağız” dedi.