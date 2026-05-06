Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yarın düzenleyeceğini duyurduğu 'Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’na ilişkin basın toplantısı ne samimidir ne de meşrudur.” açıklamasında bulundu.

Basın-Sen, gazetecilere, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nın yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmama çağrısı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Basın emekçilerini doğrudan hedef alan, gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokan bir düzenlemenin ardından yapılan ‘bilgilendirme’ girişimi, alınan yanlış ve dayatma kararın aklanma çabasıdır. Gazetecilerin haber yapma hakkını daraltan, kamunun haber alma özgürlüğünü sınırlayan bir anlayışın basına anlatacak hiçbir şeyi yoktur.” denildi.

Basın-Sen açıklaması şöyle devam etti:

“Kendini aklama çabasıyla yapılacak olan bu girişimin, tüm yükü yasalarla susturulmak istenen basın emekçilerinin üzerine atacağı açıktır. Bilinmelidir ki, yapılan yasayı savunmak için uydurma gerekçelerin ve mazeretlerin arkasına saklanma girişimine verilecek cevabımız da irademiz de vardır.”

“Bu yasayı da, bu yasayı yapanları da tanımıyoruz” diyen Basın-Sen, “Basın emekçileri, kendi mesleklerini hedef alan bu düzenlemeyi meşrulaştıracak hiçbir platformun parçası olmamalıdır” ifadelerini kullanarak basın emekçilerinin yarın düzenlenecek basın toplantısına katılmamaları çağrısı yaptı.

Açıklama, “Yapılması gereken, bu yanlış düzenlemeyi savunmak değil, sorumluluğunu üstlenmektir. Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin topluma ve basın emekçilerine söyleyecek sözü kalmamıştır.” sözleriyle noktalandı.