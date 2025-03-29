“Bakanlık yetkilileri tarafından öğretmenlere ve çocuklara uygulanan psikolojik baskı kabul edilemez”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşananlarla ilgili açıklama yaparak, “Bakanlık yetkilileri tarafından öğretmenlere ve çocuklara uygulanan psikolojik baskı kabul edilemez, affedilemez bir dayatmadır” ifadelerini kullandı.

Basın-Sen Yönetim Kurulu adına Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KTÖS ve KTOEÖS öncülüğünde bilinçli bir şekilde yaratılan ‘başörtüsü krizi’ konusunda mücadele yürütüldüğünü” belirtti.

“İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan olayın yalnızca üzücü değil, açık bir saldırı” olduğu görüşünü savunan Gürtay, “Bu saldırının doğrudan mağdurları öğretmenlerimiz ve çocuklarımız olmuştur. Bakanlık yetkilileri tarafından öğretmenlerimize ve çocuklarımıza uygulanan psikolojik baskı kabul edilemez, affedilemez bir dayatmadır.” dedi.

Gürtay, “Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış çocuk haklarına rağmen, bazı grupların, sendikaları, öğretmenleri ve halkı tehdit ettiğini; bu grupların, diyalogdan uzak, nefret diliyle toplumu bölmeye, sindirmeye ve korkutmaya çalıştığını" ileri sürdü. Gürtay, Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın bu tehditlere sessiz kaldığını da belirtti.

“Kimsenin bu toplumu tehdit etmeye, bölmeye, korku yaratmaya hakkı yoktur” diyen Gürtay, açıklamasında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Başörtüsü kisvesi altında yürütülen bu sistematik istismar girişimlerine, laik, bilimsel, demokratik eğitime sahip çıkan ailelerimizi ve öğretmenlerimizi hedef alan karanlık odaklara buradan açıkça sesleniyoruz: Kıbrıs bizim ülkemizdir! Ne güneyi, ne kuzeyi, ne doğusu ne batısı; bu topraklar çocuklarımızın özgür, eşit ve bilimin ışığında yetişeceği bir vatandır. Bu toplumu bölemezsiniz! Bu halk, geçmişte olduğu gibi bugün de, çocuklarının, öğretmenlerinin, insan haklarının ve laik eğitimin yanında dimdik duracaktır. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, geri adım atmayacağız!”