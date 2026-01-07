Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Ceza Yasası’nda değişiklik öngören tasarının geri çekilmesi gerektiğini belirterek, “Basın, fikir ve ifade özgürlüklerini güçlendiren, hukuki belirliliği esas alan düzenlemeler hayata geçirilmelidir” dedi.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, hükümetin Ceza Yasası’nda planladığı değişikliklerin, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel hukuk metinleriyle güvence altına alınmış fikir ve ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve halkın doğru bilgiye erişim hakkını doğrudan tehdit ettiği savunuldu.

Açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanarak, gündeme getirilen bu düzenlemelerin, eleştiriyi, haber yapmayı ve kamusal tartışmayı cezalandırma riski taşıdığı, demokratik toplumun temelini oluşturan ifade alanını ciddi biçimde daralttığı belirtildi.

Ceza hukukunun, bireyi, toplumu ve kamu düzenini korumak için var olduğu ifade edilen açıklamada, “Ancak bu tasarı, ceza hukukunu bir koruma aracı olmaktan çıkarıp, eleştirel düşünceyi bastırmanın ve kamuoyunu sindirmenin bir mekanizmasına dönüştürme tehlikesi taşımaktadır” denildi.

-“Tasarı metninde yer alan birçok kavram açık, net ve öngörülebilir değil”

Tasarı metninde yer alan birçok kavramın açık, net ve öngörülebilir olmadığı belirtilen açıklamada, “Halkın hangi sözün, hangi haberin ya da hangi paylaşımın suç sayılacağını önceden bilememesi, hukuk devleti ilkesine aykırı bir belirsizlik yaratmakta, keyfi soruşturma ve cezalandırmaların önünü açmaktadır” ifadelerine yer verildi.

-“Korku, endişe ve rahatsızlık gibi öznel duyguların suç unsuru haline getirilmesi, hukuk güvenliğiyle bağdaşmaz”

Tasarıda yer alan “organize dezenformasyon” ile “halk arasında korku ve endişe yaratma” gibi suç tanımlarının da muğlak ve geniş olduğu belirtilen açıklamada, “Yanlış olduğunu bilerek ya da bilmesi gerektiği halde” gibi ifadelerin ise ispat yükünü ortadan kaldırarak, kanıt yerine niyet varsayımını esas aldığı kaydedildi, “Korku, endişe ve rahatsızlık gibi öznel duyguların suç unsuru haline getirilmesi, hukuk güvenliğiyle bağdaşmaz” denildi.

Gazeteciliğin ve basın emekçilerinin temel görevinin, kamu gücünü kullananları denetlemek, hesap sorulmasını sağlamak ve toplumu ilgilendiren gerçekleri kamuoyuna aktarmak olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Yolsuzluk, usulsüzlük, kamu kaynaklarının kötüye kullanımı ya da yönetim hatalarına ilişkin haberlerin toplumda tepki yaratması kaçınılmazdır. Bu tepki, haberin değil, ortaya konan gerçeğin sonucudur. Bir ihale haberinin ardından kamuoyunda öfke oluşması, o haberin suç olduğu anlamına gelmez. Aksine, bu durum gazeteciliğin işlevini yerine getirdiğinin göstergesidir. Ancak söz konusu tasarı, toplumsal tepkiyi suçun bir parçası haline getirerek gazeteciliği cezalandırılabilir bir faaliyet konumuna itmektedir.”

“Dijital çağda bilgi yalnızca üretilmez, paylaşılır, çoğaltılır ve yayılır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tasarıda ‘yayımlama’ kavramının son derece geniş ve sınırları belirsiz şekilde tanımlanması, yalnızca haber yapanları değil, paylaşımda bulunan yurttaşları da doğrudan cezai sorumlulukla karşı karşıya bırakabilecek bir zemin yaratmaktadır. Bu durum, fikir ve ifade özgürlüğünün yanı sıra toplumsal katılımı ve kamusal tartışmayı da baskı altına alacaktır.”

Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin, demokratik toplum düzeniyle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, “Fikir ve ifade özgürlüğünü daraltan, basını ve yurttaşları sürekli ceza tehdidi altında tutan, korku iklimi yaratan hiçbir düzenleme kabul edilemez. Basın, fikir ve ifade özgürlüğü, demokrasinin süsü değil, vazgeçilmez koşuludur” denildi.

Açıklamada, Basın Emekçileri Sendikası’nın, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceği de kaydedildi.