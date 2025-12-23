Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) son günlerde yaşanan ve kamuoyunda da geniş yankı uyandıran münhal sürecinin bugün itibarıyla askıya alındığını bildirdi. Sendika, bu sonucun, ortak bir kazanım olduğunu kaydetti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, BRTK Yönetim Kurulu’nda oy birliği ile alınan karar ile açılan münhallerin kişilere özel kadro yaratma riski taşıdığı, kurum içi adalete zarar verdiği ve yıllardır süregelen yapısal sorunları daha da derinleştirdiği yönünde Basın-Sen tarafından itirazların dile getirildiği hatırlatıldı.

Sendikanın çağrısına kulak vererek, mücadeleyi büyüten, tüm baskılara ve belirsizliklere rağmen münhale başvuru yapıp, sürece itirazını fiilen ortaya koyan herkese teşekkür edilen açıklamada, “Bu tutum, ‘seyirci kalmama’ iradesinin ve kolektif mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiştir” denildi.

BRTK emekçilerinin birlikte hareket etmesi, sessiz kalmaması ve bu sürece geçit vermemesi sayesinde, Yönetim Kurulu’nun süreci askıya aldığı kaydedilen açıklamada, “Bu sonuç, ortak bir kazanımdır ve değerlidir. Adaletsizliğe karşı direnişin ve dayanışmanın, kurumsal keyfiyet karşısında hâlâ en güçlü araç olduğu bir kez daha teyit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

BRTK Yasası konusunda da sendikanın tutumunun net olduğu belirtilen açıklamada, “Bu yasa taslağı derhal Basın-Sen ile de paylaşılmalı, çalışanların ve meslek örgütlerinin dışında bırakıldığı kapalı süreç anlayışından vazgeçilmelidir. Kurumun geleceğini ilgilendiren hiçbir düzenleme, emekçilerin iradesi yok sayılarak meşru hale getirilemez” denildi.