"Basın mensuplarının gününü kutlar, yaşamları boyunca sağlık ve huzur dilerim"

Maliye Bakanı Alişan Şan, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak basın mensuplarının gününü kutladı, yaşamları boyunca sağlık ve huzur diledi.

Güçlü kamuoyu oluşturmada ve toplumun sesi olmada en önemli gücün basın kuruluşları olduğunu kaydeden Şan, mesajında, “Türkçe yayımlanan ilk gazete Saded’den itibaren basınımız Kıbrıs Türk milli mücadelesinin sesi olmuş ve üzerinde yaşadığımız topraklardan köklerimizi sökmek isteyenlere direnmemizi sağlamıştır. Bilindiği üzere her yıl Saded gazetesi anısına 11 Temmuz Basın Günü olarak kutlanmaktadır. Bu bağlamda, dünden bugüne halkımızın sesi olan kıymetli basın mensubu arkadaşlarımın 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, yaşamları boyunca sağlık ve huzur diliyorum” dedi.