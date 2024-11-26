Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliği planlarına ilişkin Rum basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi, haberinde, Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliğinin “başı ve sonu belli olmayan belirsiz bir süreç olduğu” yorumunda bulundu.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliğinin “koşulların elvermesi durumunda gerçekleşecek belirsiz bir süreç olduğu” iddiasında bulunurken, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuya ilişkin dünkü açıklamalarına da yer verdi. Letimbiotis, ABD Başkanı Joe Biden’le gerçekleşen görüşmede savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin konuşulduğunu söyledi.

Letimbiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hedefi, savunma planlarının NATO gibi bir örgütle uyumlu hale getirilmesidir. Bu Başkanın seçim öncesi taahhütleri arasında da yer alır. Savuma düzeyimizin esaslı şekilde yükseltilmesiyle ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

- -Protestosu DİSİ ile AKEL’in karşılıklı açıklamalarına sebep oldu

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki “Kara, Deniz ve Limanların Güvenliği Merkezi” (CyCLOPS) önünde gerçekleştirilen NATO karşıtı protesto gösterisi konusunda DİSİ ile AKEL'in karşılıklı açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, DİSİ, AKEL ve destekçileri tarafından yapılan protesto gösterisi eleştirip, AKEL’in günümüzün koşullarını doğru analiz edemediği ve soğuk savaş dönemindeki batı düşmanlığına bağlı kalmayı sürdürdüğü iddia etti.

AKEL ise açıklamasında, ABD’ye askeri üs sağlanmasının jeopolitik yükseliş değil de ülkenin güvenliği için bir tehdit unsuru oluşturacağını belirterek, DİSİ ve Hristodulidis hükümetinin, emir eri olma ve militarizm ateşiyle oyun oynamayı dış politika şeklinde lanse ettiği vurguladı.