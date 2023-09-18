Gazimağusa Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Mustafa Kalfaoğlu'na  bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Anjiyo yapılıp stent takıldı.Kalfaoğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber:Ergün Yahat