Sendikalar: "Başbakan tüzüğün bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında geri çekileceğini söyledi"

Başbakan Ünal Üstel’in, "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü"ndeki değişiklikler konusunda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, öğretmen sendikaları Başbakanlık önünde basına açıklama yaptı.

-Maviş: "Bakanlar Kurulu'nda tüzüğün geri çekileceği bildirildi"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakan Üstel’in dün Meclis’te yaptığı açıklama doğrultusunda, tüzüğün geri çekileceğini söylediğini belirtti ve “Saat 15.00’te toplanacak Bakanlar Kurulu’nda tüzüğün geri çekileceği bizlere bildirildi. Kararları takip edeceğiz” diye konuştu.

-Eylem: "Başbakan, dün yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu ve tüzüğün geri alınacağını net bir şekilde ifade etti"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de toplantının Başbakan’ın daveti üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Eylem, Başbakan’ın dün yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu ve disiplin tüzüğüne ilişkin değişikliğin geri alınacağını net bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda kararın netleştirileceğini aktaran Eylem, “Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu toplantısında tüzüğün geri çekilmesine yönelik kararın alınacağını ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanacağını bize iletti. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Öğretmen sendikalarının, sadece bu tüzüğün geri çekilmesiyle değil, eğitimde laiklik ilkesinin korunmasıyla ilgili hassasiyet de taşıdığını dile getiren Eylem, "Bizler laik eğitim anlayışının ve laik toplum yapısının sürdürülebilir olması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

-"Sınavlar okulların belirlediği kurallar çerçevesinde yapılacak"

Eylem, iptal edilen sınavlarla ilgili olarak ise “Tüzük değişikliği geri alınır ve Resmî Gazete’de yayımlanırsa, öğrenciler okulların belirlediği kurallar çerçevesinde okula gelecek ve sınavlar da bu doğrultuda yapılacak” dedi.

-Gökçebel: “Eğitim sistemimiz laiklik ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda şekillenmiştir”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de konunun bilinçli olarak gündeme getirildiğini ileri sürerek, “Ortada bir sorun yoktur. Eğitimde farklı kültürlerden gelen öğrencilerimiz bir bütündür ve bunları bölmeye gerek yoktur.” ifadelerini kullandı.

Anayasa ve Milli Eğitim Yasası’nın bilimsel, Atatürk ilkelerine bağlı ve eşitlikçi bir eğitim anlayışını açıkça tanımladığını dile getiren Gökçebel, “Eğitim sistemimiz laiklik ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda şekillenmiştir. Anayasamız ve Milli Eğitim Yasamız nettir. Okullarda belirlenmiş kurallar mevcuttur ve bu kurallar daha önce de uygulanıyordu” dedi.

Başbakan Üstel’in konuyla ilgili net bir duruş sergilediğini de söyleyen Gökçebel, “Sayın Başbakan bu meseleyi çözeceğini ifade etti. Sağduyu bunu gerektirir” şeklinde konuştu.