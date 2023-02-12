Başbakan Ünal Üstel, yaşanan depremde çöken ve KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybettiği Adıyaman'daki otelle ilgili soruşturma açtıklarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti makamlarına teşekkür etti

Üstel, "İnanıyorum ki, soruşturma en kısa zamanda tamamlanacak ve gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının canlarını yitirmesine sebep olan tüm sorumlular hakettikleri cezaları alacaklardır" dedi.

Üstel'in açıklaması şöyle:

“Yaşanan deprem felaketi sonrasında, hükümet olarak almış olduğumuz bir kararla deprem felaketinde İsias Otel’de yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızla ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştik.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu, hükümetimize bugün yapmış olduğu bilgilendirmeyle almış olduğumuz kararla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ve Adıyaman Başsavcılığı’nın konuya ilişkin bir ceza soruşturması başlatarak bugün İsias Otel’den bilirkişiler aracılığıyla gerekli numunelerin alındığını bize iletmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti makamlarına hiç zaman kaybetmeden atmış oldukları bu adımdan dolayı şahsım, hükümetim ve halkım adına teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki; soruşturma en kısa zamanda tamamlanacak ve gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının canlarını yitirmesine sebep olan tüm sorumlular hakettikleri cezaları alacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle konuya ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.”