Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nda yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın” çağrısını selamladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Erdoğan’a teşekkür etti ve KKTC’nin tanınması çağrısında bulundu.

Üstel açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda güçlü sesi olan, halkımızın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çağrısından dolayı şahsım ve halkımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında da belirttiği gibi Kıbrıs Türk halkının, 60. yılına dayanan Kıbrıs sorununun, adil kalıcı ve sürdürülebilir şekilde bir çözüme ulaşması yolunda tüm samimi adamları attığını kaydeden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bunca yılın ardından ortaya çıkan gerçekler Kıbrıs’ta federal temelde bir çözüme ulaşılamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçekler uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalıdır.”