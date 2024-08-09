Kamacıoğlu: “Sanayiciler istikrar istiyor. İstikrarlı olmamız lazım”

Başbakan Ünal Üstel, sivil toplum kuruluşlarına yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında, ilk olarak Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Üstel, “Sanayi kesiminin ayakta kalması için ve üreten insanlarımızın daha çok üretmesi için elimizden gelen çalışmaları da yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.” dedi. Üstel, Türkiye'den kabloyla elektrik getirilmesi projesinin fizibilite çalışmasının bu ay sonu tamamlanacağını da açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve bürokratları, Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu’nun katılımı ile toplantı yaptı.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Başbakan Üstel’in ilk ziyareti kendilerine yaparak üretime verdiği önemi gösterdiğini belirterek, “Biz sanayiciler, istikrar tarafındayız. İstikrarlı olmamız gerekir. Tabi ki istikrar olabilmesi için de ülkenin de istikrarlı olması gerekir. İnşallah sizin döneminizde bu istikrarı yakalamış ve hala devam ettireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Sanayicilere verilen destekten hükümete teşekkür eden Kamacıoğlu, bu desteğin artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

- Üstel: “San-Ho projesine desteğimiz sürmektedir”

Başbakan Ünal Üstel de, ev sahipliği ve güzel sözleri için Ali Kamacıoğlu’na teşekkür etti.

Üstel, “Değerli sanayici kardeşlerim. Biz her zaman sanayicinin, üreticinin, daha çok ayağa kalkması için hükümet olarak elimizden gelen desteği ve teşvikleri vermek için çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.” dedi

2013 yılından itibaren yaşanan siyasi istikrarsızlığın, ekonomik istikrarsızlığa da neden olduğuna vurgu yapan Üstel, sanayi sektöründe de biriken birtakım sorunları tek tek aşmaya başladıklarını söyledi.

Üstel, “Sanayi kesiminin ayakta kalması için ve üreten insanlarımızın daha çok üretmesi için elimizden gelen çalışmaları da yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.” dedi.

-Elektrikte fizibilite çalışması ay sonu neticelenecek

Sanayicilerin elektrik ücretleri ve Otelciler Birliği ile ortak kurdukları güneş enerjisi üretim projesi SAN-HO’ya destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, “Kablo ile enerji konusunda fizibilite çalışması ağustos sonu neticelenecek. Kamuoyu ile paylaşacağız. Enerji yatırımları için de çalışmalara girdik. Sizlere de destek olduk. Güzelyurt bölgesinde güneş enerjisi için sizlerle de protokol yaptık. Bir şirket kurdunuz. Bürokratik nedenlerle süre uzadı. Hükümetin gündemindedir. Yıl sonuna kadar çözmüş olacağız.” diye konuştu.

Anavatan Türkiye ile imzaladıkları protokollerin, özellikle sanayici ve üretici için çok yararlı olduğuna vurgu yapan Üstel, özellikle 2025 yılı içinde bunun olumlu yönlerinin tüm kesimlere yansıyacağını vurguladı.

Üretime, sanayiye desteğin, ülkenin tarihinden gelen bir misyon olduğuna işaret eden Üstel, üreten kesimlerin üretimden kopmaması için, elden gelen desteğe, istikrarı sağlayarak, kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.