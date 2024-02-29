Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirlikleri ele alındı.

KKTC 'nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.