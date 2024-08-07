Başbakan Ünal Üstel, Buse Savaşkan’ın Paris Olimpiyatları’nda ilk 10 içerisinde olmasının KKTC’nin tanıtımına önemli katkısı olacağına inandığını belirtti.

Üstel, “İnşallah dünya bizi tanır ve gençlerimizin bayrağımızı o seviyelerde dalgalandırdığını görürüz. O bizim için onurların en büyüğü olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin sizleri alıp yarıştırmasından dolayı çok mutluyuz. Türkiye’nin bayrağı bizim bayrağımız, coşkusu bizim coşkumuzdur. Türkiye’mize de çok teşekkür ederiz” dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, Paris Olimpiyatları kadınlar yüksek atlama finalinde 1 metre 86 santimetrelik atlayışıyla Olimpiyat 10’uncusu olan Buse Savaşkan ve Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile heyetini kabul etti.

-Üstel

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Atletizm Federasyonu ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun, Buse Savaşkan’a güvendiğini, Buse’nin bu inancı boşa çıkarmayıp önce kadroya girdiğini sonrasında Paris Olimpiyatları’nda 10’uncu olarak kendilerine gurur yaşattığını söyledi.

-Savaşkan ve antrenörüne ödül

Buse’nin başarısının, gençlerin motivasyonuna da önemli katkı koyacağına inanç belirten Üstel, böylesi bir başarı karşısında Buse Savaşkan ve antrenörünü 20’şer Cumhuriyet Altını ile ödüllendireceklerini açıkladı.

Üstel, “Buse’nin bu noktalara varması için devlet olarak üzerimize düşen görevi yaptık ancak bu seviyeye gelmesinden önce Buse’nin çalışması, sonrasında ise ona inanan herkesin payı büyüktür” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürlerini ileten Başbakan Üstel, Buse Savaşkan ve Atletizm Federasyonu’nun en büyük teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Üstel, Buse Savaşkan’ın bir sonraki olimpiyatlarda daha büyük hedeflere ulaşması için hükümet olarak ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını belirtti.

Başbakan Üstel, 2028’de yapılacak Los Angeles Olimpiyatları’na hazırlık sürecinde de Buse Savaşkan’a maddi manevi destek vereceklerini ifade etti.

-Savaşkan

Elit Atlet Buse Savaşkan da, gördüğü destek ile bu noktalara geldiğini, bundan sonra daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışacağını kaydederek, amacının 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda madalya almak olduğunu söyledi.

KKTC’den de başarılı bir sporcunun çıkabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini ifade eden Savaşkan, günün birinde kendi bayrağıyla yarışmak istediğini dile getirdi.

-Sakallı

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da, yola çıktıkları ilk gün ile bugün varılan nokta arasında süper bir gelişimin yaşandığını, Buse’nin olimpiyatlara gitmesinin çok büyük bir etki yarattığını kaydetti.

Sakallı, kendilerine inanan hükümete ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.