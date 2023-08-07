Başbakan Ünal Üstel, 8 Ağustos Erenköy Direnişi nedeniyle mesaj yayımlayarak, " Bilinmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda ilelebet var olmaya, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edecektir" dedi.

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türkleri’nin adadaki varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olan Erenköy Direnişi’nin 59. Yıldönümünü idrak ettiğimiz bu önemli günde destansı bir direnişle vatan topraklarına sahip çıkan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Erenköy Direnişi 1964 yılında yurt dışında öğrenim gören gençlerin, kendilerinden kat ve kat kuvvete sahip Rum saldırılarına karşı canlarını ortaya koyarak vatan topraklarını korumak adına yazmış oldukları bir destanın adıdır.

Bu onurlu mücadele bugün özgür biçimde ve güven içinde yaşadığımız vatana hangi zorlu şartlarda sahip olduğumuzu gösteren en önemli olaylardan biridir.

Erenköy’de yaklaşık 500 üniversiteli gencimizin bölge halkı ile birlikte ortaya koydukları destansı mücadele Kıbrıs Türk tarihine altın harflerle yazılmış bir kahramanlık örneğidir.

Toplumumuzun verdiği büyük direnişe katkı sağlamak ve yalnız olmadığımızı göstermek adına Anavatan Türkiye’mizin adaya göndermiş olduğu hava kuvvetlerinde görev alan ve bu direnişte şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i de bu vesile ile bir kez daha anıyoruz.

Yıllar boyu Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinde Anavatanımız her hal ve şartta yanımızda olmuştur.

Halkımız, Anavatana duyduğu inanç ve güveni daima korumuş, bu destekle kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmıştır.

Bilinmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda ilelebet var olmaya, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edecektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi, tüm mücahitlerimizi ve Mehmetçiklerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi minnetle anıyorum.

Halkımızın tarihe altın harflerle yazdırdığı en büyük destanlardan biri olan Erenköy Destanı’nı şahsım ve halkım adına selamlıyorum.”