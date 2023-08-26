Başbakan Ünal Üstel, Limasol Cedit Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı

Başbakan Üstel, Kıbrıs adasında ezelden beri Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan buna benzer İslam karşıtı tehditkâr saldırıların, Rum tarafında egemen olan faşist zihniyetin varlığının bir ispatı olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada “Limasol'da bulunan Cedit Camisi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıyı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırı özelde Güney Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize, genelde ise tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan saldırıda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir.” ifadelerini kullandı.

Üstel açıklamasında şunlara yer verdi:

“Rum Yönetimi, ibadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde bir an önce gereken önlemleri almalıdır. Bu tür saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır.

Ne yazık ki, birçok defa yapılan bu ve benzeri saldırıların faillerinin bulunmasında başarısız olan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu son saldırıyla alakalı faillerin derhal yakalanması için gerekli soruşturmayı sözde değil fiilen başlatmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını temenni ediyorum.

İslam karşıtlığının göstergelerinden biri olan bu saldırı ve buna benzer eylemlerin son bulmasını umuyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum."