"EZBERLERİ UNUTUN. BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" “YAŞANAN TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ"

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. Olağan Genel Kurulu münasebeti ile şu açıklamayı yaptı:

"Küresel, bölgesel ve ülkesel ekonomik sıkıntılarla boğuştuğumuz bir dönemden geçmemize rağmen, hükümet olarak, elimizde olan tüm imkanları seferber ederek, gerek halkımızın gerekse iş dünyamızın ayakta kalması adına gerekli her adımı atıyoruz. Tüm kesimlerle, diyalog içerisinde, her alanda adım atmaya ve girişimler yapmaya devam ediyoruz. Yapıcıyız, samimiyiz ve her şeyden önemlisi rasyoneliz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da ülke olanaklarının imkan vermediği söylemler geliştirmiyoruz. Ama ülkede yapılacak bir şey varsa bunu da hayata geçirmekten çekinmiyoruz. Yasalar çerçevesinde, ülke menfaatleri ne gerektiriyorsa, olabilecek ne ise onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

“TİCARET ODASI İLE YAPICI VE SAMİMİ BİR İŞBİRLİĞİMİZ VAR”

Hükümetimiz döneminde, Ticaret Odası ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı görüşmelerin sonucunda, iş dünyamıza önemli katkılar sağlayan adımlar attık. Özel sektör çalışanlarımıza sağladığımız prim desteği bunlardan sadece birisidir. Yaptığımız düzenleme ile binlerce çalışana prim desteği sağlıyoruz. Ticaret Odamızın bu konuda bizden memnun olduğunu da biliyoruz. Bu ve benzeri adımları atmaya da devam edeceğiz. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da özel sektörümüzün ve sanayimizin yanında duracağız.

“YILLARDIR YAPILMAYAN REFORMLARI GERÇEKLEŞTİRDİK, YENİLERİNİ DE YAPACAĞIZ"

Hükümet olarak, kararlılık ve cesaretle, ülkede yıllardır yapılmayan gerek yasal gerekse yapısal reformları ele aldık ve gerçekleştirdik. Elbette yeterli değildir.Ekonomi alanında da önemli yapısal reformlara ve yeni projelerin hayata geçmesine ihtiyaç vardır. Bu adımlardan biri olan ve tam 26 yıldır yapılmayan 5 yıllık kalkınma planını hazırlama çalışmalarını önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlatıyoruz. Plansız büyüme iyi bir büyüme değildir. Planlı ve istikrarlı şekilde büyümeliyiz. Planlı ve istikrarlı şekilde büyümek için, planlı ve istikrarlı hükümetlere de ihtiyaç vardır. Bunca yıldır buna benzer planların ortaya çıkamamasının zaten en büyük nedeni de istikrarsız hükümetlerdir.

“5 YILLIK KALKINMA PLANI'NI İŞ DÜNYAMIZIN KATKILARI İLE HAZIRLAYACAĞIZ"

Bu planın hazırlanmasında iş dünyasına da önemli görevler düşüyor. Yapacağımız tüm toplantılarda ve komitelerde iş dünyamızın ve özel sektörün temsilcileri de bulunacak. Görüşlerin daha şimdiden hazırladığını biliyorum.

Bu görüş ve öneriler mutlaka 5 yıllık kalkınma planının ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Şimdiden bu çalışmalardan dolayı odalarımızı kutluyorum.

“EKONOMİDE YAPISAL BİR DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR”

Ekonomide yapısal dönüşümü sağlayacak; yeni reformlar, yeni istihdam projeleri, teknoloji dönüşümlere ilişkin yeni adımlar ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışını mutlaka 5 yıllık kalkınma planımızın içerisine yerleştirmeliyiz.

"EKONOMİNİN GELİŞİMİ ANCAK TÜM SEKTÖRLERİN ORTAK GELİŞİMİ İLE MÜMKÜN OLABİLİR"

Ekonomi tek bacaklı bir alan değildir. Bir ülkedeki ekonominin gelişimi ancak tüm sektörlerin ortak gelişimi ile mümkün olabilir. Ulaştırmayı, sağlığı, tarımı, eğitimi ve çalışma hayatını eko sistemin dışında tutarak veya tek tek alarak ekonomiyi geliştirmemiz mümkün değildir. Dolayısı ile hükümetimiz konulara, bütünleşik bir ekonomik akılla bakıyor ve 5 yıllık kalkınma planını bu anlayışla hazırlanmasını bekliyor. Kamu Yönetimi Reformunun mutlaka hayata geçirilmesi gerekliliğine de inanıyoruz. Yıllardır söylenen ama hayata geçmeyen bu konuda da adım atacağız. Özel sektör yatırımlarının artırılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına yönelik çalışmaları da destekliyoruz. Diğer yandan, ülkemizdeki İşgücü, ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmelidir.

Bu da son derece önemlidir ve uzun vadeli planlanmalıdır. Gördüğünüz üzere her şey aslında bir birine bağlı şekilde gelişebiliyor. Turizm de ekonomi adına çok önemli. Turizme tahsis edilen kaynaklar etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmalıdır. Ulaştırma alanında yeni havalimanı konusu bize bir ivme kazandıracak. Ancak buna göre biz de hazır hale gelmeliyiz. Yatak kapasitemiz, turizmin çeşitlendirilmesi gibi konuları da artık bir vizyon olarak önümüze koymalıyız. Ekonomi adına bir başka olmazsa olmaz. Tarım sektörü. Tarımda, Etkinlik ve verimlilik esaslı üretimi yapmalıyız.

Teknolojik yenilikleri teşvik edeceğiz, gıda güvenliğini artıran, pazar ile uyumlu yeni üretim politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. İnşaat ve gayrimenkul sektörü turizm ve yükseköğretim ile entegre şekilde sürdürülmeli ve buna göre yeni politikalar hayata geçirilmelidir. Paydaşları bu konuda çalışmaya ve proje üretmeye çağırıyorum. Siz üretin biz uygulayacağız.

E-devlet sistemi bir an önce uygulamaya girmelidir.

Bildiğiniz üzere yine bizim dönemimizde veri sistemi binamızın açılışını yaptık. Yasasını geçiriyoruz. Ve her bakanlık çok kısa bir süre içerisinde tüm eksiklerini gidererek sisteme entegre olacak. Milli eğitim de sürecin bir parçası. Eğitimde kaliteyi artıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitimde yapısal güvenlik de önemli. Bu konuda hükümetlerimiz döneminde son 5 yıl içerisinde 15’e yakın yeni okul projesi gerçekleştirildi. Bazıları bunların önemli bir bölümü özel yardımlarla yapıldığını söylüyor. O zaman sormak lazım bunlar neden bizim dönemimizde yapıldı da başkalarının dönemine denk düşmedi. Dolayısı ile bunu da gözden kaçırmamak lazım.

Eğitimde okul yapmaya devam edeceğiz. Üniversiteleri güçlendirmeye, niceliği değil niteliği artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlık altyapısını güçlendireceğiz. Hastane projelerini ilerletiyoruz. Dolayısı ile önümüzdeki yıl sağlık ve eğitim alanında tamamlanacak yeni projelere sahne olacak. Ulaştırmasız ekonomi olmaz. İnsanları, malı ve hizmeti zamanında bir yere ulaştıramıyorsanız ekonomi eksiktir. O yüzden özellikle kent içlerinde dayanılmaz hale gelen trafiği azaltmaya yönelik çevre yollarını tamamlama çalışmalarımıza hız verdik. Alsancak bunlardan biri. Sırada Çatalköy ve Lefkoşa Çevre Yolu var...

“BİZ BU MAKAMLARA OTURMAYA DEĞİL İŞ YAPMAYA GELDİK”

Biz buralara suya sabuna dokunmadan, kimseden eleştiri almadan oturmaya gelmedik. İş yapmaya geldik. Az laf konuşuyor, çok iş yapıyoruz. Enterkonnekte sistem geçiş konusunu hatırlıyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin can damarı olan, kesintisiz, sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik enerjiye ulaşmak için devrimsel bir adım attık. Tıpkı suda olduğu gibi bize saldıranlar oldu. Ama biz ülke menfaatleri ne gerektiriyorsa onu yaptık. Suda haklı çıktık. Burada da haklı çıkacağız. Yerel yönetimler reformu bir başka büyük reform oldu. Onu da biz hayata geçirdik. Dolayısı ile, sizlerle birlikte, ülkemiz adına, sadece doğruları yapmaya devam edeceğiz. Ne söz verdiysek yaptık. Sizlere de ne söylediysek onu yaptık. Söz veriyoruz ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

“UMUTSUZLUĞA YER YOK 2024 ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Sakın umutsuzluğa kapılmayın. 2024 bu yıldan çok daha iyi olacak. Çok daha büyük işler yapacağız. Azerbaycan'a hep birlikte gittik. Dünya ile kucaklaşma yolculuğumuz da devam ediyor. Sizleri orada da takdir ettim.

Kıbrıs Türk İş insanının dünyadaki iş insanlarından hiçbir eksiği yok. Hatta biz onlara göre çok daha dayanıklıyız. Çünkü yıllar boyu izolasyonlarla uğraştık. Zor şartlarda ekonomiyi ayakta tutmayı biz onlardan daha iyi biliyoruz. O yüzden iş dünyamıza benim sonsuz güvenim var.

Hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. Türkiye Yüzyılı’nın ortak bir paydaşı olacağız. Dünün ezberlerini unutun. Biz bu olmazsa, şu olmazsa yok oluruz cümlelerini unutun. Yıllardır yok olmuyoruz. Asla da yok olmayacağız. Biz bu ada var oldukça, var olmaya devam edeceğiz. Yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönem Kıbrıslı Türkler bunu başaramaz dedikleri her şeyi başaracaklar. Ve bu dünyada hak ettikleri onurlu yeri mutlaka alacaklar. Kendinize güvenin. Bize güvenin. Gelecek bizi bekliyor.

Bu vesile ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 60. genel kurulunu selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."