Suriyeli mültecilerin çoğunlukla yaşadığı Baf’ın Hloraka köyünde Ağustos ayı sonlarında maskeli aşırı sağ unsurların saldırısı üzerine yaşanan olaylar sırasında tutuklanan 47 yaşındaki Suriyelinin mahkemesi dün tamamlandı, cezasının 6 Kasım pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre ırkçı saldırılarla ilgili Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Suriyelilerin temsilcisi olarak katılan Suriyeli, basına yaptığı, uğradıkları saldırılar konusunda Rum yönetiminden tatmin edici cevaplar almamaları halinde Baf’a dönecekleri açıklaması yüzünden yargılanıyor.

İddia makamı ırkçı saldırıların 29 Ağustos’ta da devam ettiğini, olaylara karışanların Rum mu Arap mı olduğunun belirlenemediğini, olaylar sırasında tutuklanan 17 kişiden bazılarının Rum bazılarının Arap olduğunu söyledi.

Savunma avukatı ise müvekkilinin kendisine isnat edilen; 12 ay hapis cezası gerektiren “şiddete sebebiyet vermek ya da uygulamak” ve 3 yıl hapis cezası gerektiren “suç işlemeye teşvik” suçlamalarını kabul ettiğini söyledi. Basın açıklamasını da olaylar sırasında malına ve ailesinden kişilere zarar verilmesinden kaynaklı psikolojiyle yaptığını söyleyerek mahkemeden ceza verirken hoşgörülü davranmasını istedi.

Hloraka’da 27 Ağustos günü düzenlenen mülteci karşıtı eylem sırasında Suriyelilere ait konut ve araçlara zarar verilmiş, biri 12 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi darp edilmişti. Suriye kökenlilerin, kendilerine karşı Molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıları protesto etmeleri üzerine 200 dolayındaki maskeli kişi 29 Ağustos’ta yeniden olay çıkarmıştı.