Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de temaslarda bulunan Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bursa Şubesi heyetini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa İl Başkanı Hakkı Şinasi Doğan ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de hazır bulundu.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Üstel, Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca Adada verdiği mücadeleleri hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde Kıbrıs Türk halkının varlığını bu coğrafyada devam ettirme kararlılığını yineledi.

Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti bizim vazgeçilmez güç kaynağımızdır. Bugün dünya tarafından Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara karşı Anavatanımız TC’nin güçlü desteği ile mücadele ediyoruz. Tek millet iki devlet emin adımlarla yolumuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa İl Başkanı Hakkı Şinasi Doğan da, Bursa’dan selam getirdiğini ifade ederek Başbakan Ünal Üstel’e heyeti kabul ettiği için teşekkür etti.