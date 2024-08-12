Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak

Lefke’de de şehitler için anma töreni düzenlenecek

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 50’nci yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlenecek.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın 14, 15 ve 16 Ağustos’ta gerçekleşen ikinci aşaması sırasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.

Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni gerçekleştirilecek.

-Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri çarşamba günü anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri için 14 Ağustos çarşamba günü anma töreni düzenlenecek.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 17.30’da protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yapacak. Şiir de okunacak tören, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek.

Atlılar Şehitleri, katliam çukurunda yapılacak törenle anılacak. Saat 18.00’de protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

-Taşkent Şehitleri perşembe günü anılacak

Taşkent Şehitleri 15 Ağustos perşembe günü anılacak. Taşkent Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Taşkent Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erdinç Erdağlı konuşma yapacak.

Tören, şehitliğin gezilmesi ile sona erecek.

-Gazimağusa’nın kurtuluşu iki ayrı törenle kutlanacak

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’nın kurtuluşu 15 Ağustos perşembe günü iki ayrı törenle kutlanacak. İlk tören saat 18.00’de Zafer Anıtı önünde yapılacak. Protokol sırasına göre Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki ikinci tören saat 18.30’da başlayacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören birlikleri ile halkın bayramı kutlanacak.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve 4.Piyade Alay Komutanlığından bir subay konuşma yapacak.

Şiir de okunacak törende, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak, mini konser ve tören geçişi yapılacak.

-Lefke’nin kurtuluşu kutlanacak ve şehitler anılacak

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefke’deki şehitleri anma töreni 16 Ağustos cuma günü saat 18.00’de Kemal Özalper Şehitliği’nde yapılacak. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, Şehitlik Özel Defterinin imzalanması ve dua okunmasıyla sona erecek.

Lefke Atatürk Parkı’nda yer alacak kurtuluş töreni saat 18.45’te bando birliklerince karşılama ve protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak. Ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması sonrasında şiirler okunacak. Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi de gösteri sunacak.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Kaymakamlık adına Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Sinem Yorgancıoğlu’nun konuşma yapacağı tören resmigeçitle son bulacak.

-Serdarlı’nın kurtuluşu çarşamba günü törenle kutlanacak

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Serdarlı’nın kurtuluşu 14 Ağustos çarşamba günü Serdarlı Atatürk Büstü önünde yapılacak törenle kutlanacak.

Saat 18.35’de protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın konuşma yapacağı törende, şiir de okunacak ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Serdarlı Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak.

Ardından tören geçişi yapılacak.