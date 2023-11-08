Baraka Kültür Merkezi çocuklar için gerçekleştirdiği “Benimle Oynar Mısın” etkinliklerine fen deneyleriyle devam ediyor. Baraka açıklamasına göre, 18 Kasım Cumartesi 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan ücretsiz etkinliğe, 6-12 yaş aralığındaki tüm küçükler davetli.