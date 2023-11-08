Baraka Kültür Merkezi çocuklar için gerçekleştirdiği “Benimle Oynar Mısın” etkinliklerine fen deneyleriyle devam ediyor. Baraka açıklamasına göre, 18 Kasım Cumartesi 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan ücretsiz etkinliğe, 6-12 yaş aralığındaki tüm küçükler davetli.
Baraka’dan Çocuklar İçin Fen Etkinliği
Baraka Kültür Merkezi çocuklar için gerçekleştirdiği “Benimle Oynar Mısın” etkinliklerine fen deneyleriyle devam ediyor.
Baraka Kültür Merkezi çocuklar için gerçekleştirdiği “Benimle Oynar Mısın” etkinliklerine fen deneyleriyle devam ediyor. Baraka açıklamasına göre, 18 Kasım Cumartesi 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan ücretsiz etkinliğe, 6-12 yaş aralığındaki tüm küçükler davetli.
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı