Baraka Kültür Merkezi Kıbrıslı Türk halkının zor günlerden geçtiğini, günlük yaşantısının her noktasının sorunlarla anıldığını savundu ve “Evde, işte, trafikte, sokakta hayatın tüm alanlarında öfkelenmeden, isyan etmeden, itiraz koymadan hareket edemez olduk” dedi.

Baraka Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Batak, yazılı açıklama yaparak eleştirilerde bulundu ve “Her ne kadar zaman ileriye doğru aksa da hükümet edenler de muhalefet edenler de hayatı bir arpa boyu ileriye götüremedi” dedi.

Yıllardır dile getirmelerine rağmen hala yangın helikopteri alınmadığını; hava sıcaklığının her yıl daha da artacağı bilimsel olarak ispatlanmasına rağmen, başta özel sektör olmak üzere çalışma yaşamında yapısal düzenlemeye gidilmediğini; hastane ve elektrik kurumu gibi kamuya ait elzem bina ve alanların kendi haline terk edildiğini; trafik, toplu taşıma, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırmaya bütçe ayırmadığını ileri süren Batak, ormanlık alanları koruma gibi önemli planlamaların da yapılmadığını savundu.

Batak elektrik konusunda AKSA, su konusunda ise Türkiye’ye bağımlı olunduğunu da iddia etti ve “bunları yaratan düzenin hesap vermediğini halk ısrarla sormadıkça da hesap vermeyeceğini” savundu.