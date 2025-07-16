Evrim Kamalı

"Bularak Sirkat ve Sahtekârlıkla Mal Temini" suçlarından tutuklanan zanlı Basil KIwer yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 16 Haziran 2025 tarihinde, saat 22:20 raddelerinde, Ortaköy'de, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, bir şahsın düşürmüş olduğu banka kartını bularak sirkat ettikten sonra Lefkoşa'da faaliyet gösteren 2 farklı market ile bir adet benzin istasyonundan, toplam 3.200 TL değerinde mal temin edip, müştekiye ait kart ile ödeme yaparak, sahtekârlıkla mal ettiğini söyledi. Polis, müştekinin aynı gün kartını kaybettiğini bildirdiğini, olay mahalli çevresinde bulunan kamera kayıtlarından yapılan incelemede, zanlının bahse konu suçları işlediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 12 Temmuz tarihinde Metehan sınır kapısından ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.