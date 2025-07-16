(Kamalı Haber)- Gönyeli’de, komşusunun apartmanın damında beslediği 2 adet posta güvercinini adına kayıtlı hava tüfeği ile vurup öldüren 71 yaşındaki Hüseyin Fetin Kuntay mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz avlanma ve meskun mahalde ateş açmak” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, 11-13.07.2025 tarihleri 20.00-19.00 saatleri arasında Gönyeli'de Yeni Kapı Sokakta bulunan bir apartmanda sakin B. Y'ye ait apartmanın damında kafes içerisinde beslediği evcil posta güvercinlerinin meçhul şahıslar tarafından hava tüfeği ile vurularak 2 adet posta güvercininin öldürüldüğünü söyledi. Polis, Mesele ile ilgili olarak yapılan incelemede 2 adet ölü posta güvercini ve 7 adet 22'lik kalibre hava tüfeği saçması tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, 14 Temmuz’da mesele ile ilgili Ateşli Silahlardan yapılan araştırmada 22’lik kalibre hava tüfeği saçmasının Hüseyin Fetin Kuntay'ın adına kayıtlı bulunan tüfeğine ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, aynı tarihte zanlının evinde yapılan aramada Weihrauch marka 22'lik kalibre hava tüfeği ve 51 adet 22'lik kalibre mermi bulunarak emare zapt edildiğini belirtti. Polis, 'zanlı vermiş olduğu sözlü beyanda kalmakta olduğu binanın damından konu binanın süpürgelikleri üzerinde bulunan güvercinlere ateş açtığını beyan etmiştir' dedi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra yalkut Bilgeç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına haftada bir gün ispat_vucut yapmasına 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.