Bangladeş'te bir grup protestocu, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Khulna kentindeki evini buldozerlerle yıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bangladeş'te protestocular, Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenledi.

Protestocular, Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada Avami Ligi'nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine, eski başbakanın evine doğru yürümeye başladı.

Gösteriler kapsamında Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu bu ev, buldozerlerle yıkıldı.

Hasina, yine canlı yayında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir binayı yıkabilirler ancak tarihi yıkamazlar." dedi.

Yıkılan ev, daha önce Hasina tarafından "ülkenin bağımsızlığının sembolü" olarak nitelendirilmiş ve müzeye çevrilmişti.

- Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.