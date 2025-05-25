Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.05.2025 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, İskele’de bir inşaat şantiyesine ait ofis binasının giriş kısmındaki balkonda, Yunus Emre HORAN (E-25) henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı söz konusu balkondan yaklaşık 4.20 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlı Devlet Hastanesi’nde Plastik Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.