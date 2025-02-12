Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.00 sıralarında, Balıkesir'de Hüseyin Özyiğit Caddesi'ndeseyir halinde bulunan bir araç kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, araç sürücüsü kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazanın detaylarını ve hayatını kaybeden sürücünün adını birazdan açıklaması bekleniyor.

Bu kazayla, 2025 yılında meydana gelen 9 ölümlü kazada 10'uncu kişi hayatını kaybetmiş oldu.

KKTC'de 2024 yılındaki trafik kazalarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.