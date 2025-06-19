Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis’in iki yıl önce, yaptığı makam arabalarının daha küçük ve çevre dostu elektrikli arabalarla değiştirilmesi önerisinin geçen hafta eyleme geçirildiği bildirildi.

Politis gazetesi, “CTC Automotive” şirketinden geçen hafta 1,2 milyon euro karşılığında “Hyundai Ioniq 6” marka 24 elektrikli araba alındığını ve bunların, bakanlar ile bazı diğer devlet yetkililerinin kullanımına verildiğini yazdı.

Haberde, bir elektrikli arabanın da Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya verileceği ve bakanlıklara araba şarj istasyonu kurulacağı ifade edildi.