Bakanlar Kurulu Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonucunda enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmalarına destek vermek ve çalışmaları koordine etmek için ek bazı kararlar üretti
Buna göre Bakanlar Kurulu;
- Adıyaman’a, her gün farklı bir bakanın gönderilmesine ve çalışmaları koordine etmesine,
- Yapılan kurtarma çalışmalarının yürütülmesine destek için; Başbakanlık’tan 1, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan 1 ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 1 üst düzey bürokratın dönüşümlü şekilde gönderilmesine
- Adıyaman’a her gün uzman kurtarma ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için uçak seferi düzenlenmesine
Bu uçağın aynı zamanda Türkiye’deki depremde mahsur kalanların ülkeye getirilmesi için de kullanılmasına,
- Yayınlanacak bir genelgeyle, her gün dönüşümlü şekilde afet bölgesine gönderilmek üzere konusunda eğitimli, uzman gönüllü kişilerin belirlenmesine, uzman kişilerin Afet ve Acil Yardım Merkezine başvuru yapmasına,
- Afet bölgesine gönderilecek uzman gönüllülere tek tip, arama kurtarma çalışmalarına ve bölgenin hava koşullarına uygun kıyafet desteği yapılmasına,
- Deprem bölgelerine giden ekiplerimizin, felaketin büyüklüğü yüzünden yaşadıkları lojistik sıkıntıların aşılabilmesi ihtiyaç duyulan sayıda otobüsün deprem bölgesine sevk edilmesine
- Afet felaketi dolayısıyla ve kurtarma faaliyetleri süresince Ercan Havalimanı’nın iç hat muamelesi görmesine (13 Şubat 2023 tarihine kadar) ve Adana’dan düzenlenecek ek seferlerle vatandaşlarımızın afet bölgelerine taşınmasına,
- Yardımı yapma isteğinde bulunan vatandaşlarımızın, yardımlarının Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanlığı’nın koordinesinde Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda toplanmasına ve yine Afet ve Acil Durum Komitesi eliyle yardım bölgelerine ulaştırılmasına,
- Deprem bölgelerine gıda (konserve), kıyafet, battaniye ve benzeri ihtiyaçların gönderilmesinin bugün başlatılmasına ve her gün düzenli şekilde sürdürülmesine,
- Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek hizmeti verilmesine,
- Tüm hane halkına yardım kalemlerinin deprem felaketinden kaynaklanan ihtiyaçların karşılanmasında ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmasına,
- Türkiye’de deprem felaketinde evleri zarar gören ve barınma sorunu yaşayan kişilerin ülkemizde misafir edilmeleri için gerekli çalışmaların başlatılmasına,
- Deprem felaketi ile mücadeleye maddi destek yapmak isteyen vatandaşlarımızın KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan aşağıda bilgileri bulunan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı yardımlarını yatırabilmelerine
Hesap No: 1301824
UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824
- Depremde yakınları etkilenen ve deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için;
Saat 16.45’da Ercan - İstanbul (Ücretsiz)
Saat 19.45 Ercan - Adana (Ücretsiz)
Saat 23.10 Ercan - Antalya (Ücretsiz)
Saat 16.30 Ercan - İstanbul
Olmak üzere, 4 özel uçak seferi yapılmasına. Seyahat etmek isteyenlerin Afet ve Acil Durum Komitesi’nin 0392 601 11 04 numaralı telefonundan başvuru yapmalarına karar verilmiştir.
Yorumlar