Bakanlar Kurulu Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonucunda enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmalarına destek vermek ve çalışmaları koordine etmek için ek bazı kararlar üretti

Buna göre Bakanlar Kurulu;

- Adıyaman’a, her gün farklı bir bakanın gönderilmesine ve çalışmaları koordine etmesine,

- Yapılan kurtarma çalışmalarının yürütülmesine destek için; Başbakanlık’tan 1, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan 1 ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 1 üst düzey bürokratın dönüşümlü şekilde gönderilmesine

- Adıyaman’a her gün uzman kurtarma ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için uçak seferi düzenlenmesine

Bu uçağın aynı zamanda Türkiye’deki depremde mahsur kalanların ülkeye getirilmesi için de kullanılmasına,

- Yayınlanacak bir genelgeyle, her gün dönüşümlü şekilde afet bölgesine gönderilmek üzere konusunda eğitimli, uzman gönüllü kişilerin belirlenmesine, uzman kişilerin Afet ve Acil Yardım Merkezine başvuru yapmasına,

- Afet bölgesine gönderilecek uzman gönüllülere tek tip, arama kurtarma çalışmalarına ve bölgenin hava koşullarına uygun kıyafet desteği yapılmasına,

- Deprem bölgelerine giden ekiplerimizin, felaketin büyüklüğü yüzünden yaşadıkları lojistik sıkıntıların aşılabilmesi ihtiyaç duyulan sayıda otobüsün deprem bölgesine sevk edilmesine

- Afet felaketi dolayısıyla ve kurtarma faaliyetleri süresince Ercan Havalimanı’nın iç hat muamelesi görmesine (13 Şubat 2023 tarihine kadar) ve Adana’dan düzenlenecek ek seferlerle vatandaşlarımızın afet bölgelerine taşınmasına,

- Yardımı yapma isteğinde bulunan vatandaşlarımızın, yardımlarının Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanlığı’nın koordinesinde Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda toplanmasına ve yine Afet ve Acil Durum Komitesi eliyle yardım bölgelerine ulaştırılmasına,

- Deprem bölgelerine gıda (konserve), kıyafet, battaniye ve benzeri ihtiyaçların gönderilmesinin bugün başlatılmasına ve her gün düzenli şekilde sürdürülmesine,

- Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek hizmeti verilmesine,

- Tüm hane halkına yardım kalemlerinin deprem felaketinden kaynaklanan ihtiyaçların karşılanmasında ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmasına,

- Türkiye’de deprem felaketinde evleri zarar gören ve barınma sorunu yaşayan kişilerin ülkemizde misafir edilmeleri için gerekli çalışmaların başlatılmasına,

- Deprem felaketi ile mücadeleye maddi destek yapmak isteyen vatandaşlarımızın KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan aşağıda bilgileri bulunan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı yardımlarını yatırabilmelerine

Hesap No: 1301824

UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824

- Depremde yakınları etkilenen ve deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için;

Saat 16.45’da Ercan - İstanbul (Ücretsiz)

Saat 19.45 Ercan - Adana (Ücretsiz)

Saat 23.10 Ercan - Antalya (Ücretsiz)

Saat 16.30 Ercan - İstanbul

Olmak üzere, 4 özel uçak seferi yapılmasına. Seyahat etmek isteyenlerin Afet ve Acil Durum Komitesi’nin 0392 601 11 04 numaralı telefonundan başvuru yapmalarına karar verilmiştir.