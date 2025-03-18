 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla  Lapta Huzurevi’ni  ziyaret etti.

Gardiyanoğlu, Dünya Sosyal Hizmet Günü Sebebiyle Ziyaret Gerçekleştirdi Gardiyanoğlu, Dünya Sosyal Hizmet Günü Sebebiyle Ziyaret Gerçekleştirdi

Ziyarette, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Organizasyonunda, Merit Oteller  Grubu ve sponsor iş insanlarının desteğiyle , Lapta Huzurevi’nde yaşlıların yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla 8 odada gerçekleştirdiği tadilat projesinin tamamlanması nedeniyle bir de tören düzenlendi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sadık Gardiyanoğlu törende yaptığı konuşmada, 18 aylık sürede Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Merit Otelleri ve iş insanlarının işbirliğiyle Lapta Huzurevi’nde birçok çalışmanın yapıldığını belirtti.

Bakan olarak sosyal hizmetlere çok büyük önem verdiğini kaydeden Gardiyanoğlu, 12 yılda tamamlanamayan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlandığını, bunun yanında sorunlarla anılan  Kalkanlı Yaşam Evi’nin çok daha iyi bir noktaya getirildiğini anlattı. 

Gardiyanoğlu, Alsancak bölgesinin ihtiyaç duyduğu yeni bir  ilkokul binasının  yapılabilmesi için Bakanlığa ait bir arazinin de LAÇ belediyesine  tahsis edildiğini de belirtti.

 Lapta’da temeli atılan ancak tamamlanmayan yeni huzurevine de değinen Gardiyanoğlu, projenin tamamlanması için çalışmaların  hızlandırıldığını kaydetti.

Yeni Lapta Huzurevi binasının daha çağdaş olması için tadilat projesi  hazırlanacağını dile getiren Gardiyanoğlu, tadilat dosyasının haftaya tamamlanmasını beklediğini aktardı.  

Gardiyanoğlu, Lapta’da yapılacak huzurevinin keşif bedelinin 180 milyon Türk Lirası olduğunu, bu miktarın üçte ikisinin kaynak olarak  bulunduğunu, geriye kalan rakamın da en kısa sürede bulunacağına inandığını kaydetti.

Yeni huzurevi binası için ihale sürecini 2025  ortalarında başlatmayı, binayı ise 2026’da tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Gardiyanoğlu, amaçlarının huzurevi yaşlılarına daha huzurlu ve rahat bir ortam sunmak olduğunu söyledi. 

-Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel  Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Lapta Huzurevi’nin mevcut  binasında, yaşlıların yaşamlarını daha iyi noktaya taşımaya yönelik her projenin büyük değer taşıdığını söyledi ve projeye emek koyan herkese teşekkür etti.

Ataser, yaşlılarının daha rahat, sağlıklı ve konforlu bir ortama kavuşması, sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi için yarım kalan huzurevi binasının tamamlanması gerektiğini ifade etti. Ataser, belediye olarak üzerlerine  düşeni yapmaya hazır olduklarını  kaydetti.

Son dönemde yaşlı bakım evlerine olan ihtiyacın arttığını da belirten Ataser, beldede özel  huzurevi açmak isteyen yatırımcılara da kapılarının  açık olduğunu ifade etti.

-Davman

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Davman, dernek olarak sadece yaşlılar haftası ve özel günlerde değil, her zaman yaşlıların yanında olduklarını söyledi.

İş insanlarının  desteğiyle 8 odanın mefruşatı, mobilyaları, iç donanımı ve boyasının yenilendiğini belirten Davman, Merit Oteller Grubu’nun katkılarıyla  da binanın dış cephe boyasının yapıldığını kaydetti.  

-Gürses

Merit Otelleri Sosyal  İşler  Koordinatörü  Mine Gürses de, yaşlıları sürekli ziyaret ederek onların yanında olmaya çalıştıklarını, Merit Otelleri olarak, Huzurevini daha rahat, temiz ve konforlu  bir hale getirecek bu projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını  ifade etti. 

Konuşmaların ardından projeye katkı koyanlara teşekkür plaketleri verildi ve odalar gezildi.

Kaynak: RSS