Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite gündeminde bulunan “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim ile Komite Üyeleri, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

Toplantıya davetli olarak Sağlık Bakanlığı ile Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.