Tayland'da Milletvekiline Monarşiye Hakaretten 6 Yıl Hapis Cezası Tayland'da Milletvekiline Monarşiye Hakaretten 6 Yıl Hapis Cezası

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, öğrencilere, milli Kıbrıs davası hakkında bilgi verdi.