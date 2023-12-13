Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, öğrencilere, milli Kıbrıs davası hakkında bilgi verdi.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, öğrencilere, milli Kıbrıs davası hakkında bilgi verdi.
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