Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ile Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti.

-Tüz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Telsim Genel Müdürü Tüz, Bakan Dinçyürek’e, yeni görevinde başarılar dilemek için nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Tüz, Bakan Dinçyürek’e, Telsim’in 4,5G çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Dinçyürek de, Covid-19 salgın sürecinin dijital dönüşümün önemini bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, sağlık alanında yapılan iş birliklerinin önemine işaret etti.

Bakan Dinçyürek, KKTC’nin dijitalleşmesine öncülük eden bir firma olan Telsim yetkililerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, KKTC’de iletişim alt yapısının çağın gerisinde kaldığını, halkın ve devletin beklentisinin daha hızlı ve kaliteli hizmet alınması olduğunu kaydetti.