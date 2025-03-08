Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yenierenköy’de üreticiler ve balıkçılarla bir araya gelerek sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyareti kapsamında Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nda yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Çavuş, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana tarafından bilgilendirildi.



Üreticiler, hayvancılığa yönelik teşvik ve desteklerin artırılmasının sektör için olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, balıkçılık sektörüne de daha fazla destek sağlanmasını talep etti. Balıkçılar ise, teşviklerin artırılması ve yeni destek mekanizmalarının oluşturulması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Bakan Çavuş ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, üretim ve sektörün gelişmesi için desteklerin süreceğini vurgulayarak, 2024 yılında balıkçılık akaryakıt desteğinin yüzde 100 artırıldığını, 2025 yılında ise profesyonel balıkçılara yönelik teşviklerin daha da genişletileceğini belirtti.

Çavuş, ayrıca balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla ayrılan 6,5 milyon TL’lik kaynağın balıkçılar için en verimli şekilde kullanılması adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Çavuş, profesyonel balıkçıların afet durumlarında batan teknelerinin Genel Tarım Sigortası kapsamına alınabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmaya çalışıldığını kaydetti.