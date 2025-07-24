Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin Eskişehir Seyitgazi bölgesinde başlayarak Afyonkarahisar sınırlarına ulaşan orman yangını sırasında, şehit düşen 5 orman işçisini ve 5 AKUT gönüllüsünü üzüntü ve saygıyla andı.

Çavuş yayımladığı mesajda, yangına müdahale ederken hayatlarını kaybedenlerin, yalnızca görevlerini yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda ormanları, yaşam alanlarını ve geleceği korumak adına destansı bir mücadele verdiklerini söyledi.

Çavuş mesajına şöyle devam etti;

“Onların fedakârlığı, sadece Türkiye’ye değil, bizler gibi aynı toprağın, aynı tarihsel kaderin ve aynı milletin mensupları olan Kıbrıs Türk halkına da derin bir sorumluluk duygusu yüklemektedir.

Bu acı haber, yüreğimizi dağlamış; görev bilinciyle, canı pahasına mücadele eden kahramanların ne denli kıymetli bir hizmet yürüttüğünü bir kez daha göstermiştir.

Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyor; yangınla mücadelede yaralanan tüm emekçilere acil şifalar diliyoruz.

Şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Dualarımız sizlerle.

Fedakârlıkla yeşertilen ormanlar gibi, onların adı da bu coğrafyanın hafızasında daima yaşayacaktır.”