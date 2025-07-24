(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan Ayham Alsayed Mahmoud yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Görkem Taşlı mahkemede olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Şht. Zeki Alp Soley Sokak Ortaköy Lefkoşa’da, şeffaf renk naylon içerisinde 30 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığının öğrenildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi PL 941 plakalı aracı kullanan zanlı Ayham Alsayed Mahmoud’un konu yere gelerek aldığını daha sonra bir şahsın kendisini görmesi üzerine söz konusu naylonu atarak olay yerinden ayrıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının kimliğinin tespit edildiğini, aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini, ancak okula devam etmediğini, dün itibariyle öğrenci kaydının iptal edildiğini belirtti. Polis, zanlının sabıkası olduğunu ve 2023 yılından beri arandığını söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.