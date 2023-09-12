Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, orman yolları emniyet şeritlerinin bakım ve onarımlarının titizlikle yapıldığını vurguladı.

Çavuş yazılı açıklamasında, "yaklaşık 30 yıldır ilgilenilmeyen Arapköy- Beylerbeyi arasında bulunan orman yoluna Orman Dairesi personeli tarafından müdahale edildiğini" belirterek, bölgedeki iş makinelerinin rehabilite çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tarım Bakanı Çavuş, olası bir yangında bölgeye ulaşımı engellemeyecek standartta bir yol yapımı için çalışıldığını, bölgedeki ağaçların korunduğunu, çok az sayıda yaşlı ağacın kesildiğini kaydetti.

Yakın geçmişte Mersinlik bölgesinde meydana gelen yangında yetersiz yol ağının olumsuz etkilerinin yaşandığını da anımsatan Çavuş, bu konudaki çalışmaları; ormanları, ormandaki canlıları ve vatandaşları korunma bilinciyle sürdürdüklerini vurguladı.