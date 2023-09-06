Maliye Bakanı Özdemir Berova, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya görevinde başarılar diledi.

Maliye Bakanı Berova da asayişin, huzur ve güvenliğin teminatı olan polislerin, ağır ve kutsal bir mesleği, şan ve şerefle icra ettiklerini belirtti.

Görüşmede, polis teşkilatının güçlendirilmesi için günün koşullarına uygun gerekli teknolojik ve fiziksel yatırım ve ihtiyaçların giderilmesi konusu ele alınarak, bu yöndeki talepler dile getirildi.