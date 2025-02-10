Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Dubai'de konser verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Abudabi Temsilciliği ve GEMTUR katkılarıyla gerçekleşen konser Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan ilk koro temsiliyeti oldu.

Şef Sanatçı Bahar Gökhan yönetimindeki 52 kişilik koro ekibi, Şef Nargiz Aliyeva yönetimindeki Azerbaycan Buta Ansambl Orkestrası eşliğinde Türk ve yabancı seyircilerin karşısına çıktı.

Konserde Türkçe, Arapça ve Kıbrıs kültüründen eserler seslendirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Gökhan, geceye katılan Kuzey Kıbrıs Abudabi Temsilcisi Umut Koldaş,TC Dubai Başkonsolosu Onur Saylan , Azerbaycan Büyükelçiliği mensupları ve çok sayıda Arap ve Türk izleyiciyi selamlayarak yaptığı konuşmada Bahar Esintileri Korosu'nun Türk müziğine ve KKTC tanıtımına hizmet sunmayı amaç edindiğini söyledi.

Gökhan, sanat yoluyla KKTC bayrağını dış ülkelerde dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, konser sonrası Dubai'nin güzelliklerini keşfederek yorgunluk attı.