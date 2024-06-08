Bağlıköy'ün güney kısmında meydana gelen yangın söndürüldü. Öğlen saatlerinde çıkan ve havadan da müdahale edilen yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın sonucu 50 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, makilik alan ve ağaçlar yandı.

Bağlıköy bölgesinde bugün 12:00 sularında çıkan yangına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı paydaş kurumlar ile birlikte müdahale etti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre,kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Sivil Savunma ekipleri 16 personel, 1 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 su tankeri 1 personel aracı ve 4 komuta aracı ile müdahale etti.