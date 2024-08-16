Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıslı Türklerin bu toprakların inkâr edilemez bir öznesi olduğunu teorik ve pratik olarak her alanda göstermek isteyen Bağımsızlık Yolu bu kez de Özne’nin 1. sayısını dijitale taşıyarak sizlere sesleniyor.” denildi.

Birinci sayıda dosya konusu “postmodernizm” olan Özne’de, parti üyeleri tarafından yazılmış yazılara ve Özne için özel olarak tercümesi yapılmış makalelere PDF formatında dijital ortamdan erişilebilecek.

Açıklamada, Özne’nin 1. sayısına erişmek isteyen okuyucuların https://www.bagimsizlikyolu.org/ozne-1-sayi/ linkinden erişebilecekleri belirtildi.