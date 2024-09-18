Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Baraka Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Batak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy “Federal Çözüm ve Siyası Mücadele”; Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu “Federal Çözüm ve Emek Mücadelesi”; Baraka Kültür Merkezi aktivisti Nazen Şansal “Federal Çözüm ve Ekoloji Mücadelesi” ve Baraka Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Zekiye Şentürkler “Federal Çözüm ve Kadın Özgürleşmesi Mücadelesi” konularında konuşma yaptı.

Panelde ayrıca, 24 Eylül Salı akşamı Kızılbaş Parkı’nda düzenlenecek olan Barış Mitinginde buluşma çağrısında bulunuldu.(HUR/FEZ)